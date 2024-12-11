Кац в беседе с главой Пентагона: "Есть шанс на сделку с освобождением всех заложников"

В среду 11 декабря, состоялся телефонный разговор между министром обороны Исраэлем Кацем и главой Пентагона Ллойдом Остином. Кац проинформировал собеседника о ходе переговоров по освобождению заложников и сказал: "Есть шанс на новую сделку, мы надеемся на освобождение всех заложников, включая граждан США".

Говоря о ситуации в Сирии, Исраэль Кац сообщил, что из соображений безопасности он вместе с премьер-министром дал указание ЦАХАЛу занять господствующие высоты в буферной зоне Сирии. Пресс-служба министерства обороны передала, что в ходе разговора также обсуждались удары ЦАХАЛа по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить попадания стратегического оружия в руки враждебных Израилю элементов.

Кац и Ллойд Остин обсудили ситуацию на границе Израиля и Ливана. Исраэль Кац подчеркнул, что Израиль продолжит политику нулевой терпимости к нарушениям условий соглашения.

Пресс-служба министерства обороны также передала, что Кац и Остин договорились о сотрудничестве для предотвращения попыток контрабанды оружия из Ирана в Ливан через Сирию.