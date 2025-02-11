ЦАХАЛ объявил о переносе одного из мероприятий фестиваля на юге Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации было принято решение об отмене мероприятия по посадке леса "Харвот Барзель" ("Железные мечи"), которое должно было состояться в рамках фестиваля "Даром ба-Лев".

В сообщении отмечается, что никаких других изменений или новых указаний для населения нет.

В армии подчеркивают, что силы ЦАХАЛа развернуты в Южном военном округе и сделают все необходимое для защиты граждан Израиля.

В этом году фестиваль "Даром Адом" ("Красный юг") проводится под новым названием "Даром ба-Лев"("Юг в сердце") в знак глубокой солидарности с семьями похищенных и погибших, а также для того, чтобы поддержать мелкий бизнес в Негеве.

Отмененное мероприятие - посадка деревьев - было организовано Еврейским национальным фондом ("Керен Каемет ле-Исраэль") и должна была состояться в лесу Беэри, недалеко от границы с Газой.