ЦАХАЛ сообщил о мерах повышения боеготовности в Южном военном округе

По итогам оценки ситуации принято решение о повышении боевой готовности и отмене увольнительных и отпусков в боевых подразделениях и оперативных структурах в Южном военном округе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о решении усилить присутствие войск в указанном районе для выполнения задач по обеспечению безопасности.

Увеличение числа военнослужащих улучшит защиту этой территории и поможет подготовиться к любому развитию событий.