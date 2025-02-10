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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о мерах повышения боеготовности в Южном военном округе

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 февраля 2025 г., 23:05 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 23:05
ЦАХАЛ сообщил о мерах повышения боеготовности в Южном военном округе
Michael Giladi/Flash90

По итогам оценки ситуации принято решение о повышении боевой готовности и отмене увольнительных и отпусков в боевых подразделениях и оперативных структурах в Южном военном округе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о решении усилить присутствие войск в указанном районе для выполнения задач по обеспечению безопасности.

Увеличение числа военнослужащих улучшит защиту этой территории и поможет подготовиться к любому развитию событий.

Израиль
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