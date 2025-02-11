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Израиль

В Дженине разрушен дом террориста Нидаля Амара, убившего капитана ЦАХАЛа Алона Сакаджиу

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 11 февраля 2025 г., 18:22 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 18:34
В Дженине разрушен дом террориста Нидаля Амара, убившего капитана ЦАХАЛа Алона Сакаджиу
Пресс-служба ЦАХАЛа

В Дженине разрушен дом террориста Нидаля Амара, ответственного за гибель капитана ЦАХАЛа Алона Сакаджиу и ранения 16 военнослужащих. Операцию по сносу дома проводили военнослужащие бригады "Менаше" при поддержке пограничной полиции МАГАВ.

27 июня 2024 года в ходе антитеррористической операции в Дженине погиб офицер бригады "Кфир" – капитан Алон Сакаджиу, 22 года, из Хадеры. Он командовал группой снайперов спецназа "Харув". Еще один боец, из спецподразделения "Харув", был тяжело ранен. 15 военнослужащих получили ранения от легких до средней степени тяжести.

Транспортные средства бойцов ЦАХАЛа, действовавших в Дженине, подорвались тогда на глубоко заложенных мощных минах. Ответственность за диверсию в Дженине взяли на себя "Бригады Дженина" ("Исламский джихад").

Израиль
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