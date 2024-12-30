Дожди в Израиле: затопления домов, автомобилей, залитые дороги

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что начиная с ночи бригады МАДА неоднократно выезжали по вызовам в связи с затопленными домами, застрявшими в огромных лужах автомобилями.

В Хадере бездомный мужчина был найден в состоянии сильного переохлаждения, после медицинского осмотра медики были вынуждены констатировать его смерть.

В Тель-Авиве, Од а-Шароне и Кфар-Сабе медики "Маген Давид Адом" выезжали для помощи людям, застрявшим на транспорте в лужах, а также к подтопленным домам. Медицинская помощь после проверки во всех этих случаях не понадобилась.

Как отмечает Метеорологическая служба Израиля, с утра понедельника, 30 декабря, до середины дня вторника, 31 декабря, ожидаются существенные объемы осадков: 40-60 мм, в среднем, по стране. На сайте метеорологической службы в "желтой зоне" по количеству осадков находится вся территория Израиля с севера до Беэр-Шевы. В горных районах центральной части Израиля, в южной части Центрального округа, в округе Шфела, в прибрежных районах, а также в северной Самарии ожидаются 50-75 мм осадков, в Иорданской долине, в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря ожидается 5-10 мм осадков.

Существует опасность подтоплений в низинах, крайне опасно входить пешком и въезжать на транспорте в русла ручьев и рек до полного спада уровня воды, запрещено также приближаться к берегам во время наводнений из-за опасности обрушения берега.

По вопросам о безопасных маршрутах и туристических объектах следует обращаться в информационный центр Управления природы и парков по телефону *3639 или по следующей ссылке.

В случае чрезвычайных ситуаций обращайтесь во всеизраильский диспетчерский центр полиции по телефону 100.

В случае забитых ливневых и канализационных стоков обращайтесь в муниципальные службы.