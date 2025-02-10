Пожар в многоквартирном доме в Тель-Авиве: пожарные спасли собаку

Около 10:00 в службу пожарной охраны 102 по округу Дан поступило несколько вызовов о пожаре в четырехэтажном здании на улице Членов в Тель-Авиве. На место происшествия прибыли три пожарные бригады с высотной техников.

По прибытии они обнаружили сильное возгорание в квартире на третьем этаже здания. Владелец квартиры, находившийся на улице, сообщил, что в квартире осталась собака. Пожарные взломали дверь и приступили к тушению пожара. Собаку удалось спасти, она спряталась в спальне.

Квартире причинен очень большой ущерб. По всей видимости, причиной возгорания стала батарея от электрического велосипеда. На место был вызван пожарный следователь для выяснения причин пожара.

В пожарно-спасательной службе напоминают: ни в коем случае нельзя оставлять батареи от электрических велосипедов и самокатов без присмотра.