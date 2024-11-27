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Израиль

В Иерусалиме задержаны четверо участников демонстрации в поддержку семей похищенных

Правительство
ХАМАС
Полиция
Заложники
время публикации: 27 ноября 2024 г., 22:51 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 22:51
Акция протеста в Иерусалиме 27 ноября 2024
Пресс-служба полиции Израиля

В Иерусалиме состоялась демонстрация в поддержку семей похищенных. Ее участники прошли от Музея Израиля до Парижской площади (Кикар Париз).

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что после окончания мероприятия, которое было согласовано заранее, несколько десятков человек вышли на проезжую часть, "подвергая опасности себя и участников дорожного движения". Полицейские оттеснили демонстрантов, четверо из них были задержаны.

Кроме того, полиция сообщила о задержании 50-летней жительницы центра страны, которая по дороге на акцию протеста, на стене оставила "протестное" граффити, во время обыска у нее были изъяты баллончики с краской.

Израиль
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