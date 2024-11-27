В Иерусалиме задержаны четверо участников демонстрации в поддержку семей похищенных

В Иерусалиме состоялась демонстрация в поддержку семей похищенных. Ее участники прошли от Музея Израиля до Парижской площади (Кикар Париз).

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что после окончания мероприятия, которое было согласовано заранее, несколько десятков человек вышли на проезжую часть, "подвергая опасности себя и участников дорожного движения". Полицейские оттеснили демонстрантов, четверо из них были задержаны.

Кроме того, полиция сообщила о задержании 50-летней жительницы центра страны, которая по дороге на акцию протеста, на стене оставила "протестное" граффити, во время обыска у нее были изъяты баллончики с краской.