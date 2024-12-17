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Израиль

Бывшие заложницы выступят с заявлением с Площади Похищенных в Тель-Авиве

Заложники
Тель-Авив
Акции протеста
Концерты
время публикации: 17 декабря 2024 г., 17:56 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 17:56
Бывшие заложницы выступят с заявлением с Площади Похищенных в Тель-Авиве
Flash90/Miriam Alster

Бывшие заложницы, которые были освобождены из плена ХАМАСа в предыдущих сделках, и чьи близкие все еще удерживаются террористами в секторе Газы, выступят во вторник, 17 декабря, с обращением в прямом эфире. Они по своему опыту расскажут, насколько необходимо немедленно освободить оставшихся 100 заложников, и призовут к заключению сделки.

Как сообщает 12 канал ИТВ, в числе заявленных участниц заявления девушка Матана Ценгаукера Илана Гручевски и жена Давида Кунио Шарон Алони Конио, девушка Яира Яакова Мерав Таль, мать Александра Трофанова Лена Трофанов и жена Охада Бен-Ами Раз Бен-Ами.

Вечером на Площади Похищенных в Тель-Авиве состоится митинг "Поем вместе за их возвращение" ("Шарим яхад ле-шувам"), в рамках которого пройдет массовая молитва за возвращение заложников, выступления членов семей похищенных, и в 20:00 начнется главное мероприятие с участием матери Наамы Леви Аелет Леви Шахар, Аелет Самарано, матери Йонатана Самарано, Юваля Левингера и других.

Мероприятие будет сопровождаться музыкальными выступлениями Идана Райхеля и группы "Куперман" и будет транслироваться в прямом эфире.

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