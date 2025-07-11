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Израиль

Самолет Биньямина Нетаниягу приземлился в аэропорту "Бен-Гурион"

время публикации: 11 июля 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 14:52
Самолет Биньямина Нетаниягу приземлился в аэропорту "Бен-Гурион"
AP Photo/Stephanie Scarbrough, Pool

Самолет главы правительства Биньямина Нетаниягу приземлился в международном аэропорту "Бен-Гурион". Премьер-министр вернулся из Вашингтона, где он встречался с президентом США Дональдом Трампом и другими официальными лицами.

В канцелярии главы правительства сообщили, что все цели визита были достигнуты.

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