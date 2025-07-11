Самолет Биньямина Нетаниягу приземлился в аэропорту "Бен-Гурион"
время публикации: 11 июля 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 14:52
Самолет главы правительства Биньямина Нетаниягу приземлился в международном аэропорту "Бен-Гурион". Премьер-министр вернулся из Вашингтона, где он встречался с президентом США Дональдом Трампом и другими официальными лицами.
В канцелярии главы правительства сообщили, что все цели визита были достигнуты.
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