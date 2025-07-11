Самолет Биньямина Нетаниягу приземлился в аэропорту "Бен-Гурион"

Самолет главы правительства Биньямина Нетаниягу приземлился в международном аэропорту "Бен-Гурион". Премьер-министр вернулся из Вашингтона, где он встречался с президентом США Дональдом Трампом и другими официальными лицами.

В канцелярии главы правительства сообщили, что все цели визита были достигнуты.