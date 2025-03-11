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Израиль

Яир Голан подал в суд на "сценариста-конспиролога" за клевету

Скандалы
Соцсети
Суд
Яир Голан
время публикации: 11 марта 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 16:56
Яир Голан подал в суд на "сценариста-конспиролога" за клевету
Tomer Neuberg/Flash90

Лидер партии "Демократим" Яир Голан подал иск против сценариста и публициста Мени Асаяга, опубликовавшего в социальных сетях серию публикаций, в которых он обвиняет Яира Голана в сотрудничестве с врагами Израиля и в злоупотреблении свом положением и армейским званием.

Яир Голан обвиняет Мени Асаяга в многочисленных случаях клеветы и очернения его репутации, и требует выплаты компенсации в размере 400 тысяч шекелей. В иске Голан называет Асаяга "высокопоставленным активистом токсичной машины, распространяющим ложные кровавые наветы".

Как сообщает Mako.co.il, Мени Асаяг, определяющий себя в качестве "рупора правого лагеря", ранее получил от Голана предупреждение, однако продолжил распространять конспирологические теории перед своей аудиторией примерно в 90 тысяч подписчиков (включая сына главы правительства Яира Нетаниягу).

Асаяг, комментируя сообщение об иске, пообещал встретиться с Яиром Голаном в суде и пообещал "доказать правду, известную большинству израильтян: если бы не такие безответственные и темные личности, как этот ужасный человек, резни бы не было".

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