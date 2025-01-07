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Израиль

Вице-спикер Кнессета: "Не удивлюсь, если 7 октября Яир Голан оказался предателем"

Ликуд
Яир Лапид
Яир Голан
Кнессет
время публикации: 07 января 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 23:16
Депутат от "Ликуда" и вице-спикер парламента Нисим Ватури
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат от "Ликуда" и вице-спикер парламента Нисим Ватури в интервью телеканалу Кнессета выступил с нападками в адрес лидера партии "Демократим" Яира Голана и назвал его предателем.

В разговоре с журналистом Ювалем Карни о депутатской неприкосновенности и отказе Тали Готлиб явиться на допрос в полицию Ватури неожиданно заявил: "Если Яир Голан предал…"

- Вы действительно думаете, что Яир Голан предатель? – спросил журналист.

- После высказываний Яира Голана я ничему не удивлюсь.

- Правда?

- Да.

- Включая предательство?

- Да, в стране есть люди, для которых свержение Нетаниягу важнее всего остального.

Когда Юваль Карни напомнил, что 7 октября бывший заместитель начальника Генштаба Яир Голан, узнав об атаке террористов, отправился на юг Израиля спасать людей, и есть множество свидетелей этому, политик ответил, что он этого сам не видел. "Я уже не верю ничему из того, что говорят 7 октября, и не поверю до тех пор, пока мы не получим отчет в комиссии по иностранным делам и обороне".

Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид в Twitter назвал высказывание Нисима Ватури "позором и безумием". "Голан – герой Израиля, храбрый воин, который рисковал 7 октября своей жизнью, чтобы спасти других людей. Правительство Ватури навлекло на всех нас эту катастрофу, и теперь он обвиняет в предательстве тех, кто пытался спасти народ Израиля", – написал Лапид.

Яир Голан направил письмо Нисиму Ватури, в котором предупредил о своем намерении обратиться в суд с иском о клевете. Голан требует от Ватури опубликовать извинения и выплатить компенсацию в размере 100 тысяч шекелей.

Израиль
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