Британский суд: Роджер Уотерс оклеветал режиссёра, снявшего фильм о его антисемитизме

Высокий суд Лондона постановил, что Роджер Уотерс, экс-музыкант группы Pink Floyd, известный своими радикальными антиизраильскими воззрениями и высказываниями, виновен в клевете, как и утверждал режиссёр и телевизионный журналист-расследователь Джон Уэйр, истец по делу против Уотерса и катарского телеканала "Аль-Джазира".

В 2023 году Уэйр снял об артисте фильм под названием "Тёмная сторона Роджера Уотерса" (с прозрачным намёком на заголовок самого знаменитого альбома Pink Floyd "The Dark Side of the Moon"). Документальная картина выложена на YouTube некоммерческой организацией "Кампания против антисемитизма". В ней Уэйр составил неполный каталог высказываний Уотерса, которые можно охарактеризовать не только как антиизраильские, но и как антисемитские. В фильме также присутствуют интервью с людьми, знающими музыканта лично – саксофонистом Норбертом Штахелем и продюсером Бобом Эзрином.

В ответ на выход фильма Уотерс разразился гневной тирадой в эфире телеканала "Аль-Джазира", в которой назвал Джона Уэйра "лживым пособником сионизма" и "чирлидером геноцида". Уэйр, в свою очередь, подал в суд заявление о клевете, которое было удовлетворено на этой неделе. Дженнифер Иди, судья Высокого суда Лондона, сообщила в своём постановлении следующее: "Хотя я готова признать, что высказывание ответчика о "геноциде", который становится результатом действий израильских вооружённых сил в секторе Газы, может считаться отражением его мнения, однако тезис о том, что истец поддерживает этот "геноцид", является искажением фактов". Следовательно, с точки зрения общего права, это высказывание, по мнению Иди, может быть определено как клеветническое.

Как указывают журналисты, теперь дело может быть либо урегулировано во внесудебном порядке, если стороны договорятся о возмещении ущерба, либо передано в суд, который вынесет наказание для ответчиков – Роджера Уотерса и телеканала "Аль-Джазира".