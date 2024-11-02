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Ближний Восток

СМИ: Имад Амхаз, захваченный в ливанском Батруне, переправлял оружие "Хизбалле"

время публикации: 02 ноября 2024 г., 18:08 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 18:40
СМИ: Имад Амхаз, захваченный в ливанском Батруне, переправлял оружие "Хизбалле"
AP Photo/Hussein Malla

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил со ссылкой на свои источники, что капитан Имад Амхаз, захваченный в ливанском Батруне (возможно, израильскими ВМС) переправлял оружие "Хизбалле" из Сирии в Ливан морским путем.

"Он не является высокопоставленным членом "Хизбаллы", но сотрудничает с ней", - сообщил источник.

Как сообщалось ранее, в северном Ливане, примерно в 140 км от границы, на побережье города Батрун, предположительно, силами ВМС ЦАХАЛа был захвачен Имад Фадель Амхаз, член террористической организации "Хизбалла".

В сообщениях утверждается, что операция была скоординирована с миротворческими силами ООН (UNIFIL), всего в ней участвовали не менее 25 человек. UNIFIL отрицает свое участие в операции.

Представители службы безопасности Ливана подтвердили информацию о похищении Имада Амхаза, также ее подтвердил ливанский министр траспорта Али Хамия.

"Хизбалла" отрицает эту информацию.

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