Опрос "Мидгам" и "Стат-Нет": "Наш дом Израиль" в тройке крупшейших фракций Кнессета

Телеканал "Решет-13" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтами "Мидгам" и "Стат-Нет".

Согласно результатам опроса, если бы выборы были сегодня, то крупнейшей фракцией Кнессета был "Ликуд" с 26 мандатами, на втором месте "Махане Мамлахти" с 18 мандатами, на третьем – "Наш дом Израиль" с 15 мандатами.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Еш Атид" – 11, "Демократим" – 11, ШАС – 10, "Яадут а-Тора" – 7, "Оцма Иегудит" – 7, "Ционут Датит" – 5, РААМ – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 5.

Партии нынешней коалиции набирают в этом опросе 55 мандатов, партии оппозиции – 60 плюс (мандаты ХАДАШ-ТААЛ не учитывались).

В случае, если Нафтали Беннет решит участвовать в выборах, а партии "Махане Мамлахти" и "Еш Атид" объединятся в единый блок, во главе которого будет Гади Айзенкот, партия Нафтали Беннета получает 25 мандатов, блок "Махане Мамлахти" и "Еш Атид" – 24, "Ликуд" – 23, "Наш дом Израиль" – 8, "Демократим" – 7. Партии противников Нетаниягу получают 64 места в Кнессете, партии нынешней коалиции – 47 (мандаты РААМ и ХАДАШ-ТААЛ не учитывались).