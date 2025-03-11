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Израиль

Третью ночь родственники похищенных ночуют в палатках возле "Кирии" в Тель-Авиве

Заложники
Правительство
время публикации: 11 марта 2025 г., 00:22 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 00:27
Третью ночь родственники похищенных ночуют в палатках возле "Кирии" в Тель-Авиве
Erik Marmor/Flash90

Третью ночь подряд родственники похищенных ночуют в палатках возле въезда на базу Генштаба в Тель-Авиве. Они требуют от правительства в рамках следующего этапа сделки с ХАМАСом вернуть домой всех, живых и погибших.

По информации "Гаарец", палаточный протест возглавляет Эйнав Ценгаукер, мать похищенного террористами Матана Ценгаукера и одна из лидеров движения семей заложников за немедленное осуществление сделки. По информации издания, акцию у "Шаар-Бегин" (так называется въезд на базу со стороны Дерех Менахем Бегин) поддержали семьи заложников, которые до последнего времени воздерживались от участия в протестах возле "Кирии".

"Мы требуем у государства и у правительства, у лиц, принимающих решения, чтобы в список следующей сделки были включены все заложники. Чтобы израильская делегация была отправлена на переговоры немедленно и чтобы вернули из Газы всех", - заявил в беседе с "Гаарец" Рой Барух, брат Уриэля Баруха, похищенного с музыкального фестиваля (около года назад армия уведомила близких Уриэля, что он погиб).

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