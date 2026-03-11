x
11 марта 2026
|
последняя новость: 07:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 марта 2026
|
11 марта 2026
|
последняя новость: 07:01
11 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Axios: США призвали Израиль прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ирана

Нефть и газ
США
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 11 марта 2026 г., 05:56 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 06:09
Axios: США призвали Израиль прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ирана
AP Photo/Vahid Salem

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Израиль прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, прежде всего по нефтяным объектам. Об этом сообщил Axios, отмечая, что это первый случай с начала нынешней войны, когда Вашингтон призвал Иерусалим к сдержанности.

По сведениям автора публикации Барака Равида, соответствующий сигнал был передан на высоком политическом уровне, а также, по военным каналам, начальнику генштаба ЦАХАЛа Эялю Замиру.

Ранее израильские удары пришлись по нефтехранилищам и НПЗ в районе Тегерана. Иран назвал эти атаки опасной эскалацией, тогда как в Израиле заявили, что пораженные объекты использовались для поддержки военных усилий Тегерана.

На фоне боевых действий усилились опасения за мировой нефтяной рынок. По всей видимости, именно по этой причине власти США призывают Израиль прекратить атаки на иранские нефтяные объекты.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 09 марта 2026

Axios: между Израилем и США выявились разногласия по иранскому вопросу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 марта 2026

ЦАХАЛ подтвердил удары по топливным хранилищам в Тегеране
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 марта 2026

Атакованы иранские энергетические объекты