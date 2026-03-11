Axios: США призвали Израиль прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Израиль прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, прежде всего по нефтяным объектам. Об этом сообщил Axios, отмечая, что это первый случай с начала нынешней войны, когда Вашингтон призвал Иерусалим к сдержанности.

По сведениям автора публикации Барака Равида, соответствующий сигнал был передан на высоком политическом уровне, а также, по военным каналам, начальнику генштаба ЦАХАЛа Эялю Замиру.

Ранее израильские удары пришлись по нефтехранилищам и НПЗ в районе Тегерана. Иран назвал эти атаки опасной эскалацией, тогда как в Израиле заявили, что пораженные объекты использовались для поддержки военных усилий Тегерана.

На фоне боевых действий усилились опасения за мировой нефтяной рынок. По всей видимости, именно по этой причине власти США призывают Израиль прекратить атаки на иранские нефтяные объекты.