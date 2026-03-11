Сигналы тревоги на севере Израиля в связи с обстрелом из Ливана и угрозой атаки БПЛА
время публикации: 11 марта 2026 г., 19:57 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 20:41
В 19:51 была активирована система раннего предупреждения на "линии противостояния" на севере Израиля в связи с ракетным обстрелом из Ливана.
В 19:57 сигналы тревоги прозвучали в населенных пунктах в Центральной и Верхней Галилее.
Обстрел из Ливана был осуществлен одновременно с обстрелом центра страны из Ирана.
С 20:35 до 20:38 звучали сигналы тревоги в Западной Галилее в связи с угрозой атакой БПЛА и ракетным обстрелом.