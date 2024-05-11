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Израиль

Демонстранты перекрыли движение по шоссе Аялон, полиция объявила демонстрацию незаконной

время публикации: 11 мая 2024 г., 22:09 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 22:09
Демонстранты перекрыли движение по шоссе Аялон, полиция объявила демонстрацию незаконной
Chaim Goldberg/Flash90

Участники демонстрации протеста, прходившей вечером в субботу на перекрестке Азриэли-Каплан в Тель-Авиве, заблокировали движение по шоссе Аялон в северном направлении в районе развязки а-Шалом.

К ним присоединились также участники акции протеста семей похищенных, проводившейся у комплекса правительственных зданий "Кирия".

Полиция объявила демонстрацию незаконной. По меньшей мере двое демонстрантов задержаны. Для освобождения шоссе полиция применила водомет.

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