Демонстранты перекрыли движение по шоссе Аялон, полиция объявила демонстрацию незаконной

Участники демонстрации протеста, прходившей вечером в субботу на перекрестке Азриэли-Каплан в Тель-Авиве, заблокировали движение по шоссе Аялон в северном направлении в районе развязки а-Шалом.

К ним присоединились также участники акции протеста семей похищенных, проводившейся у комплекса правительственных зданий "Кирия".

Полиция объявила демонстрацию незаконной. По меньшей мере двое демонстрантов задержаны. Для освобождения шоссе полиция применила водомет.