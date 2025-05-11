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Израиль

Политический кризис: ультраортодоксы продолжают бойкотировать коалицию

Призыв ультраортодоксов
ШАС
Яадут а-Тора
Коалиция
время публикации: 11 мая 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 12:28
Политический кризис: ультраортодоксы продолжают бойкотировать коалицию
Yonatan Sindel/Flash90

Ультраортодоксальные партии продолжают бойкотировать коалицию в знак протеста против того, что они называют стагнацией в продвижении закона о призыве.

На этой неделе, как и на прошлой, ШАС и "Яадут а-Тора" не проголосуют за законопроекты коалиции, однако не будут голосовать и за законопроекты и предложения оппозиции.

В ультраортодоксальных партиях заявляют, что бойкот продлится до тех пор, пока не будет представлен черновик законопроекта, приемлемый для ультраортодлоксальных партий.

В коалиции заявляют, что речь идет о почти невыполнимом требовании, так как невозможно преодолеть разногласия между ШАС и "Яадут а-Тора" с одной стороны, и главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном с другой.

На прошлой неделе комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне завершила обсуждение предложения по закону о призыве. С сегодняшнего дня начинается процесс формулирования законопроекта юридическими советниками комиссии.

В политической системе предполагают, что законопроект не будет приемлем для ШАС и "Яадут а-Тора". В законопроекте будут оговорены гораздо более жесткие квоты и санкции в отношении уклонистов, чем предусматривалось в предложениях, представленных комиссии министром обороны Исраэлем Кацем.

В минувшие выходные сообщалось, что возможность увольнения Юлия Эдельштейна с поста главы комиссии по иностранным делам и обороне по-прежнему на повестке дня.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание по вопросу о законе о призыве. В совещании принимали участие министр обороны Исраэль Кац и глава партии ШАС Арье Дери. Юлий Эдельштейн приглашен не был.

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