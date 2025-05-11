"Уборщики" минобороны выбросили в мусор памятные камешки с могил солдат в Хадере

Родители сержанта Нета Бар-Ама, погибшего в начале войны, придя утром на кладбище в Хадере, обнаружили, что с его могилы исчезли все камешки, расписанные и оставленные друзьями и близкими.

В интервью радиостанции "Кан Бет" Нири Бар-Ам, мать павшего солдата, рассказала, что памятные камешки исчезли и с других могил. Позже их обнаружили сваленными в кучу за оградой кладбища. В том числе в "мусоре" оказался камень, на котором один из друзей ее сына нарисовал для него кошку, "чтобы у него была кошка, которую он так любил".

Представители министерства обороны пояснили, что за уход за могилами и поддержание единообразия на военных кладбищах отвечает Департамент по делам семей, увековечивания памяти и наследия, чей подрядчик и проводил уборку. "Мы глубоко сожалеем о душевных страданиях, причиненных семьям в результате ошибки сотрудников кладбища", – говорится в сообщении министерства обороны.

Сержант Нет Бар-Ам погиб во время атаки террористов на базу Нахаль-Оз 7 октября 2023 года. Ему было 20 лет.