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Израиль

"Уборщики" минобороны выбросили в мусор памятные камешки с могил солдат в Хадере

Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 11 мая 2025 г., 20:11 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 20:19
"Уборщики" минобороны выбросили в мусор памятные камешки с могил солдат в Хадере
Hadas Parush/Flash90

Родители сержанта Нета Бар-Ама, погибшего в начале войны, придя утром на кладбище в Хадере, обнаружили, что с его могилы исчезли все камешки, расписанные и оставленные друзьями и близкими.

В интервью радиостанции "Кан Бет" Нири Бар-Ам, мать павшего солдата, рассказала, что памятные камешки исчезли и с других могил. Позже их обнаружили сваленными в кучу за оградой кладбища. В том числе в "мусоре" оказался камень, на котором один из друзей ее сына нарисовал для него кошку, "чтобы у него была кошка, которую он так любил".

Представители министерства обороны пояснили, что за уход за могилами и поддержание единообразия на военных кладбищах отвечает Департамент по делам семей, увековечивания памяти и наследия, чей подрядчик и проводил уборку. "Мы глубоко сожалеем о душевных страданиях, причиненных семьям в результате ошибки сотрудников кладбища", – говорится в сообщении министерства обороны.

Сержант Нет Бар-Ам погиб во время атаки террористов на базу Нахаль-Оз 7 октября 2023 года. Ему было 20 лет.

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