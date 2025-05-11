Нападение с ножом в Пардес-Хане: полиция ищет нападавшего

Мужчина в возрасте 36 лет был обнаружен на улице А-Гаон в Пардес-Хане – Каркуре с ножевыми ранениями. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего отправили его в больницу в тяжелом и нестабильном состоянии.

Полиция, получив информацию о происшествии от "Маген Давид Адом", приступила к розыскам нападавшего. Причины нападения устанавливаются.