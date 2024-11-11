Военно-политический кабинет утвердил решение о расширении гуманитарной помощи для сектора Газы

На заседании "узкого" кабинета по внешней политике и безопасности было утверждено увеличение потока гуманитарной помощи в сектор Газы. Как сообщает в понедельник, 11 ноября, новостная служба 13 канала ИТВ, Израиль был вынужден пойти на этот шаг на фоне угроз со стороны США о введении оружейного эмбарго.

В рамках принятого решения, будет увеличен объем поступающей в сектор Газы гуманитарной помощи, будет увеличена площадь гуманитарной зоны в секторе, кроме того, Израиль прекратит перемещение гражданского населения даже из зон военных действий.