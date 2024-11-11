Доха не прощается с ХАМАСом, Аббас ищет подходы к Трампу. Ближневосточный обзор

Доха отрицает, что отказалась от посредничества между Израилем и ХАМАСом, однако признала, что на данном этапе ее усилия не возымели успеха. Одновременно в Катаре опровергли сообщения о закрытии офиса политбюро ХАМАСа на своей территории. Подобные слухи возникали за последний год неоднократно, но так и не подтвердились. Однако очевидно, что давление на ХАМАС возрастает, особенно на фоне предстоящей смены президентской администрации в Вашингтоне.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Катар опровергает слухи

Десять дней назад, во время очередных консультаций о прекращении огня в секторе Газы, Катар уведомил все заинтересованные стороны, что приостановит свои посреднические усилия, в случае если Израиль и ХАМАС не придут к соглашению. Об этом говорится в заявлении, сделанном в субботу вечером официальным представителем МИД Катара Маджедом аль-Ансари. Он дал понять, что, поскольку переговоры все-таки зашли в тупик, Доха держит свое обещание.

В то же время дипломат опроверг появившиеся накануне сообщения, что Катар в принципе отказался от своей роли посредника между Израилем и ХАМАСом. По его словам, Доха будет "на переднем крае" переговоров, как только стороны продемонстрируют серьезность своих намерений по прекращению войны и изменению гуманитарной ситуации в секторе Газы.

Маджед аль-Ансари также назвал неточными публикации о закрытии политбюро ХАМАСа в Дохе. Он отметил, что главная задача катарского офиса ХАМАСа – быть каналом связи между заинтересованными сторонами, и это, по его словам, дало позитивный эффект во время состоявшегося год назад обмена израильских заложников на палестинских заключенных.

Очередной раунд консультаций о прекращении огня в секторе Газы прошел в Катаре в конце октября. В нем приняли участие глава "Мосада" Давид Барнеа и директор ЦРУ США Уильям Бернс. Как сообщала пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, на переговорах обсуждался новый план, объединяющий предыдущие предложения и учитывающий текущую ситуацию в регионе. По информации Axios, Бернс предложил прекращение огня на 28 дней и освобождение восьми израильских заложников в обмен на десятки палестинских заключенных. Однако ХАМАС вновь отказался обсуждать любые планы, если в них не говорится о полном выводе израильских сил из сектора Газы и постоянном прекращении огня.

На этом фоне в конце прошлой недели израильские и западные СМИ распространили информацию со ссылкой на американские источники, что Вашингтон потребовал от Дохи закрытия офиса политбюро ХАМАСа. Утверждалось, что Катар пошел навстречу американской просьбе. Следом также последовали публикации об отказе Дохи от роли посредника между Израилем и ХАМАСом. Но, в итоге, это в очередной раз оказалось выдачей желаемого за действительное.

Заявления о приостановке посреднической миссии Дохи звучат не впервые. "Катар находится в процессе полной переоценки своей роли в качестве посредника, поскольку ему был нанесен серьезный ущерб", – заявил в апреле премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдеррахман Аль Тани. Тогда Доха была очень обижена на резкие высказывания Израиля в свой адрес, а также на то, что с ее точки зрения израильская сторона не проявляла должной гибкости на переговорах. Однако в целом катарские заявления так и остались заявлениями – когда это было необходимо, Доха продолжала осуществлять свои посреднические функции.

Все слова о пересмотре или приостановке ее роли – это, с одной стороны, снятие с себя ответственности за отсутствие успеха на переговорах, а с другой – определенный шантаж США, которые считают необходимым участие Катара в переговорах, как стороны, имеющей влияние на ХАМАС.

В Израиле рассматривают Доху не как объективного посредника, а как сторону, выступающую на стороне ХАМАСа, однако альтернатив нет. Катар – слишком значимый игрок на ближневосточной сцене, чтобы его игнорировать. Самой Дохе также не выгодно отказываться от посредничества и терять контроль за ключевым конфликтом в регионе. Это в том числе и причина сохранения работы политбюро ХАМАСа в катарской столице.

За последний год слухи о закрытии офиса ХАМАСа в Дохе под давлением США возникали неоднократно, но ни разу не подтверждались. Однако очевидно, что американцы действительно пытаются подтолкнуть своих катарских партнеров к этому шагу. Официальный источник в ХАМАСе сообщил саудовскому изданию "Аш-Шарк аль-Аусат", что Катар не просил их покинуть Доху, но проинформировал лидеров движения о наличии соответствующего запроса американцев. "Этот вопрос повторялся несколько раз (в прошлом), и похоже, что это своего рода американское давление с целью заставить движение уступить в переговорах о прекращении огня в секторе Газы", – заявил источник в ХАМАСе.

США усилили давление на Катар

Как утверждается, давление Вашингтона на Доху в вопросе офиса политбюро ХАМАСа усилилось после убийства в конце августа шести израильских заложников в Газе, в том числе гражданина США Гирша Гольдберга-Полина.

В пятницу агентство Reuters сообщило, что 14 американских сенаторов США направили в Госдеп запрос с требованием заморозки активов должностных лиц ХАМАСа, проживающих в Катаре, и экстрадиции некоторых из них.

И эта тенденция усилится после инаугурации Дональда Трампа. Пока же, как утверждает "Кан", Доха просит Израиль не ликвидировать лидеров ХАМАСа на своей территории.

Аль-Хайя – новый лидер ХАМАСа?

Одновременно "Аш-Шарк аль-Аусат" указывает, американское давление на ХАМАС пришлось на непростое время для "Исламского движения сопротивления". После ликвидации в середине октября в Газе главы политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара новый лидер так и не был избран. Руководство ХАМАСом осуществляется коллективно.

Предполагалось, что такая ситуация скорее всего продлится до марта 2025 года, когда в ХАМАСе запланированы очередные выборы в политбюро. Однако это может произойти и раньше – в любое время и без официального объявления.

Так на этой неделе источники "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщили, что ХАМАС планирует избрать на пост главы политбюро Халиля аль-Хайю, который курирует сектор Газы. Утверждается, что это случится, как только будут созданы условия для проведения выборов. На протяжении нескольких лет аль-Хайя был заместителем Синуара, пока тот возглавлял ХАМАС в секторе Газы, а затем занял его место, как только Синуар был избран на пост главы политбюро. Не случайно Халиль аль-Хайя сразу после смерти Синуара назывался главным кандидатом в его преемники. Хотя не исключались и сюрпризы. И в этом плане ничего не изменилось. Как и понимание, что на данный момент аль-Хайя – главный переговорщик ХАМАСа. Около трех лет назад он способствовал восстановлению контактов между ХАМАСом и Дамаском, а в после начала войны участвует практически во всех переговорах в Каире и Дохе о прекращении огня и примирении с ФАТХом. Последнее имеет сейчас принципиальное значение для ХАМАСа, так как во многом может определить будущее Газы.

Переговоры ХАМАСа и ФАТХа

На прошлой неделе в Каире состоялась очередная встреча представителей двух ведущих палестинских сил – ХАМАСа и ФАТХа. Речь шла о формировании совместного комитета по управлению Газой.

Однако в итоге, как и в октябре, стороны не смогли договориться.

Основные разногласия связаны с вопросами безопасности и финансов, а также – с составом комитета. Глава Палестинской администрации и лидер ФАТХа Махмуд Аббас не приехал в Каир, хотя его ждали. Как утверждает катарский сайт "Аль-Араби аль-Джадид", главная проблема – в недоверии Аббаса ХАМАСу.

Тем не менее, переговоры планируется продолжить через две недели. Однако этот процесс может остановиться из-за победы Дональда Трампа на выборах США. Вполне возможно, Аббас решит подождать, чтобы понять позицию новой американской администрации.

Аббас и Трамп. Разочарования и надежды

В предыдущий президентский срок Трампа отношения между ним и Аббасом не сложились. Палестинская администрация разорвала контакты с Вашингтоном, после того как США перенесли посольство в Иерусалим и признали его неделимой столицей Израиля.

В свою очередь администрация Трампа была недовольна отказом Рамаллы обсуждать "сделку века" – видение президента США палестино-израильского урегулирования. Трамп резко сократил финансовую помощь палестинцам.

Однако в этот раз Аббас надеется заручиться поддержкой Трампа, полагая, что он единственный, кто может повлиять на Израиль. В июле Аббас осудил покушение на Трампа и направил ему свои слова поддержки. А в конце прошлой недели состоялся первый с 2017 года телефонный разговор между Трампом и Аббасом. Палестинское агентство новостей (WAFA) сообщало, что Аббас позвонил Трампу в пятницу, чтобы поздравить его с успехом на президентских выборах в США. В арабских СМИ со ссылкой на осведомленный палестинский источник отмечают, что разговор был "теплым", и Трамп подтвердил свои предыдущие высказывания о намерении положить конец войне в Газе.