12 августа 2025
последняя новость: 23:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
12 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Стрельба в Нешере, тяжело ранен мужчина

Полиция
Криминал
время публикации: 12 августа 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 22:40
Стрельба в Нешере, тяжело ранен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Нешера начала расследование обстоятельств, при которых из огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", состояние раненого критическое.

Личность раненого пока не установлена, он находится в больнице.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, установлены блокпосты, ведутся поиски подозреваемого.

Израиль
