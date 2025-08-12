Стрельба в Нешере, тяжело ранен мужчина

Полиция Нешера начала расследование обстоятельств, при которых из огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", состояние раненого критическое.

Личность раненого пока не установлена, он находится в больнице.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, установлены блокпосты, ведутся поиски подозреваемого.