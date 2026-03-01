Стратегические бомбардировщики B-2 приняли участие в атаке на Иран в первый день операции
время публикации: 01 марта 2026 г., 20:46 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 20:52
По данным новостной службы N12, в первый день военной операции против Ирана в нанесении ударов участвовали американские стратегические бомбардировщики B-2.
Журналист Нир Доври со ссылкой на высокопоставленного американского источника сообщил, что бомбардировщики B-2 использовались для уничтожения установок для запуска баллистических ракет, размещенных на подземных объектах.
По информации FOX News, 4 бомбардировщика проделали путь из США до Ирана, и после этого вернулись в США.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х подтвердило эту информацию и сообщило, что B-2 сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные объекты ракетной программы Ирана.
