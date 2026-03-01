x
01 марта 2026
|
последняя новость: 22:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 22:01
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Попытка штурма консульства США в Карачи, более 20 погибших

Война с Ираном
США
Пакистан
время публикации: 01 марта 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 21:25
Попытка штурма консульства США в Карачи, более 20 погибших
AP Photo/Muhammad Farooq

По меньшей мере 21 человек погиб в Пакистане при разгоне полицией манифестантов, протестовавших против американо-израильской операции в Иране и попытавшихся взять штурмом консульство США в Карачи.

Согласно поступающим сообщениям, сторонникам иранского режима удалось прорвать внешнюю стену дипломатической миссии, прежде чем они были отброшены. Пакистан – вторая по численности шиитского населения страна в мире.

В Ираке продолжаются попытки сотен шиитов прорваться на территорию "зеленой зоны" – района в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения, а также посольство США. Полиция применяет средства для разгона демонстрантов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook