Попытка штурма консульства США в Карачи, более 20 погибших

По меньшей мере 21 человек погиб в Пакистане при разгоне полицией манифестантов, протестовавших против американо-израильской операции в Иране и попытавшихся взять штурмом консульство США в Карачи.

Согласно поступающим сообщениям, сторонникам иранского режима удалось прорвать внешнюю стену дипломатической миссии, прежде чем они были отброшены. Пакистан – вторая по численности шиитского населения страна в мире.

В Ираке продолжаются попытки сотен шиитов прорваться на территорию "зеленой зоны" – района в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения, а также посольство США. Полиция применяет средства для разгона демонстрантов.