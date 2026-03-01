В результате ДТП на 25-й трассе пострадали четыре человека, состояние одного из них критическое
время публикации: 01 марта 2026 г., 20:18 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 20:18
На 25-й трассе, между перекрестками Гилат и А-Наси, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали четыре человека, состояние одного из которых (мужчины примерно 40 лет) критическое.
Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
