Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Идет систематическое уничтожение структур иранского режима"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин выступил с заявлением для прессы, в котором сообщил об уничтожении множества командных пунктов иранцев, в том числе, оперативного центра, служившего для управления войсками, и руководства разведки.

"Первым же ударом мы уничтожили верхушку иранского террористического режима. Сейчас мы систематически уничтожаем его ключевые структуры, чтобы усилить нанесенный ущерб", – сказал Дефрин, призвав население следовать указаниям Службы тыла.

Напомним, что днем 1 марта пресс-секретарь сообщил что ЦАХАЛ уничтожил примерно половину запаса ракет иранского режима и предотвратил производство еще, по меньшей мере, 1500 ракет. "Темпы производства ракет "земля-земля", которых достиг иранский ракетный комплекс, составляли десятки ракет в месяц", – подчеркнул Дефрин.

Он также сказал, что внезапная атака позволила Израилю и США ликвидировать десятки ключевых фигур в управлении Ирана во главе с "мегаубийцей" духовным лидером режима аятолл аятоллой Али Хаменеи, которого Дефрин называет "отцом программы по уничтожению Израиля".