Убийство в Явне: 79-летний подозреваемый был ранее судим за семейное насилие

Подкрепляется версия о том, что 75-летняя жительница Явне, которая была зарезана ранее в четверг, жила в ситуации многолетнего семейного насилия и была убита.

Ее 79-летний муж, которого сотрудники полиции арестовали по подозрению в убийстве, как выяснилось, около двадцати лет назад был осужден за семейное насилие: в частности, за угрозы убить свою жену. Он отбыл полтора года лишения свободы.

Напомним, ранее в четверг жители Явне вызвали полицию и службу скорой помощи, услышав громкие крики соседей. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили женщину со следами тяжелых ножевых ранений. Медики констатировали ее смерть.

По предположении полиции, женщину зарезали кухонным ножом. По подозрению в ее убийстве был арестован ее муж.