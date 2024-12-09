За девять лет в Израиле убита 261 женщина, половина убийств совершена мужьями и родственниками

Управление по продвижению статуса женщин при министерстве социального равенства и Центральное статистическое бюро впервые опубликовали статистические данные по гендерному насилию в Израиле, собранные от неправительственных организаций, таких как женские организации и ассоциация психологической поддержки ЭРАН.

Согласно опубликованным данным, за последние девять лет в Израиле была убита 261 женщина, причем в 56% случаев преступление совершено партнером или родственником жертвы. 82% случаев гендерного насилия направлены против женщин, а в сфере сексуализированного насилия в 74% случаев речь идет о сексуальных домогательствах в отношении женщин.

За последние два года в кризисные центры, горячую линию министерства социального обеспечения 118, организацию ЭРАН и другие организации поступили сотни тысяч обращений, при этом около 80% обращений касаются сексуального насилия, причем нападения происходят чаще всего на улице. В период между 2021 и 2023 годами около 300 тысяч женщин сообщили о сексуализированном насилии на улице, в то время как о домашнем насилии в этот период сообщили 99 тысяч женщин.

Женщины значительно чаще становятся жертвами тяжелого физического насилия, в то время как мужчины, в большинстве случаев, сообщают о психологическом насилии.

В отличие от предыдущих исследованиях на эту тему, охватывавших только официальную статистику от государственных органов, новый индекс гендерного насилия учитывает информацию от неправительственных источников, что дает более широкую и точную картину.