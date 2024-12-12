БАГАЦ дал министру юстиции месяц, чтобы назначить председателя суда

В четверг, 12 декабря, судьи Высшего суда справедливости постановили, что министр юстиции Ярив Левин должен провести голосование по кандидатуре председателя БАГАЦа до 16 января.

Это решение было вынесено во время рассмотрения петиций с требованием вынести персональный ордер в отношении Левина за проявленное неуважение к суду, поскольку он затягивает процесс избрания председателя Верховного суда.

"С учетом времени, необходимого, по нашей оценке, для обсуждения этого вопроса комиссией по выбору главы Верховного суда, мы, своим решением, обязываем министра юстиции представить результаты голосования по кандидатуре президента БАГАЦа до 16 января 2025 года", - говорится в решении.

Незадолго до публикации этого решения судья Ицхак Амит, временно исполняющий обязанности главы Верховного суда, на общественной комиссии по правосудию выступил с резкой критикой в адрес министра. "В эти дни все мы являемся свидетелями попыток правительства ослабить судебную власть, вплоть до реальной угрозы лишить ее институциональной независимости", - заявил он. В окружении Левина выступление Ицхака Амита назвали "объявлением войны".

Вице-премьер-министр, министр юстиции Ярив Левин, комментируя решение суда, заявил: "Незаконное и позорное распоряжение, изданное сегодня Верховным судом, которое чудесным образом было озвучено через несколько минут после воинственной речи судьи Ицхака Амита, является квинтэссенцией утраты пути, отказа от связи с реальностью и попрания воли народа, которое горстка экстремистов позволяет себе только потому, что думает, что может. Фактическое отстранение избранного министра юстиции от должности председателя комитета по назначению судей и умышленный срыв судьями предложения транслировать слушания по выборам председателя Верховного суда, являются свидетельством того, что происходило здесь в последние годы. Судьи Верховного суда берут на себя полномочия правительства и Кнессета, попирают народный выбор, снова и снова отшвыривают голос миллионов израильских граждан и превращаются в правителей-диктаторов, которые вмешиваются во все и решают все, подменяя собой волю народа. Судьи Высшего суда с безмерной надменностью довели ситуацию до того, что уже невозможно уйти от необходимости принять решение: передать ли наконец управление страной горстке судей, которые избирают себя в тайных комнатах или восстановить демократию посредством четкой и недвусмысленной позиции по защите полномочий Кнессета и правительства. Граждане Израиля имеют право жить в демократической стране, имеющей судебную систему, а не быть слугами кучки хозяев, считающих, что суд выше государства и его граждан".