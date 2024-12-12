Глава КСИР объяснил невмешательство в Сирии: "Почему мы должны за них воевать?"

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами объяснил, почему Иран не вмешивался в недавние события в Сирии, подчеркнув, что иранские власти "прекрасно знали" о передвижениях повстанцев.

Как сообщает "Аль-Масри аль-Юм", по словам Салами, "к произошедшему (падению режима Башара Асада, – прим. ред.) привело отсутствие воли к сопротивлению у сирийской армии".

"Мы знали о передвижениях боевиков и "такфиристов" (исламские радикалисты, обвиняющие остальных мусульман в неверии, – прим. ред.) в Сирии в последние месяцы, – подчеркнул глава КСИР. – Но почему некоторые ожидают, что "стражи революции" будут сражаться вместо сирийской армии? Разве нам разумно воевать в другой стране, в то время как ее собственная армия стоит в стороне?"

При этом Хоссейн Салами утверждает, что КСИР покинул "фронт сопротивления" в Сирии последним. "Сирия была единственной страной, остававшейся убежищем для движений сопротивления, единственной, не принявшей нормализацию отношений с Израилем".

Он опроверг утверждения об ослаблении "Хизбаллы", заявив, что она остается "живой и деятельной", и добавил, что "Иран не потерял своих рычагов в регионе и принимает решения, исходя из своих возможностей". По словам Салами, "если бы сила Ирана ослабла, он не провел бы операции "Истинное обещание 1" и "Истинное обещание 2" (массированные ракетные обстрелы Израиля в апреле и октябре текущего года, – прим. ред.).