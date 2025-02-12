"Кан Бет": "ХАМАС склоняется к тому, чтобы в субботу освободить трех заложников"

Элиор Леви, корреспондент радиостанции "Кан Бет" со ссылкой на палестинские источники, посвященные в ход переговоров, передал, что ХАМАС склоняется к тому, чтобы в ближайшую субботу освободить очередную группу израильских заложников.

При этом источники отмечают, что в рамках "шестого обмена" планируется освободить только трех заложников, вопреки требованию президента США Дональда Трампа об освобождении "всех", которое поддержал Израиль.

В начале недели ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий соглашений и объявил, что освобождение израильских заложников, намеченное на субботу, 15 февраля, откладывается до "нового уведомления". В ответ на это президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум: если до полудня субботы не будут освобождены все заложники, он не будет возражать против возобновления операции ЦАХАЛа в Газе.

ЦАХАЛ поднял уровень боеготовности в Южном военном округе, отменив увольнительные.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил, что он провел через кабинет министров следующее решение: "если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы – прекращение огня закончится, и ЦАХАЛ вернется к интенсивным боевым действиям до окончательного разгрома ХАМАСа".