Две работницы детского сада в Модиине подозреваются в жестоком обращении с детьми
время публикации: 12 января 2025 г., 21:16 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 21:16
Полиция сообщила, что после скрытой фазы расследования в Модиине были задержаны воспитательница и помощница воспитателя детского сада по подозрению в жестоком обращении с детьми.
В полиции отмечают, что в рамках расследования были просмотрены записи камер наблюдения, установленных в дошкольном учреждении, а также велось скрытое наблюдение за подозреваемыми.
В воскресенье, 12 января, полицией были задержаны две жительницы Модиина (обеим примерно 50 лет).
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