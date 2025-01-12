Две работницы детского сада в Модиине подозреваются в жестоком обращении с детьми

Полиция сообщила, что после скрытой фазы расследования в Модиине были задержаны воспитательница и помощница воспитателя детского сада по подозрению в жестоком обращении с детьми.

В полиции отмечают, что в рамках расследования были просмотрены записи камер наблюдения, установленных в дошкольном учреждении, а также велось скрытое наблюдение за подозреваемыми.

В воскресенье, 12 января, полицией были задержаны две жительницы Модиина (обеим примерно 50 лет).