Опубликованы имена подозреваемых в издевательствах над детьми в тель-авивских яслях

Суд разрешил публикацию имен владелицы частных яслей для малышей и двоих ее помощниц, которые были накануне арестованы по подозрению в издевательствах над детьми. Их имена: Орталь Леви, Натали Шахар и Ронит Шира Ариэль.

Напомним, сотрудники полиции Тель-Авива арестовали в воскресенье, 29 декабря, трех подозреваемых в жестоком обращении с маленькими детьми: владелицу яслей и двух ее помощниц.

Жалоба на ненадлежащее обращение с малышами поступила в полицию в конце минувшей недели. После сбора улик было принято решение об аресте подозреваемых.

Сообщается, что речь идет о владелице детского сада, женщине в возрасте около 40 лет, и двух ее помощницах, которым около 60 и 30 лет соответственно.