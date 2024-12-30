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Израиль

Опубликованы имена подозреваемых в издевательствах над детьми в тель-авивских яслях

Суд
Дети
Расследование
время публикации: 30 декабря 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 11:05
Опубликованы имена подозреваемых в издевательствах над детьми в тель-авивских яслях
Yonatan Sindel/Flash90

Суд разрешил публикацию имен владелицы частных яслей для малышей и двоих ее помощниц, которые были накануне арестованы по подозрению в издевательствах над детьми. Их имена: Орталь Леви, Натали Шахар и Ронит Шира Ариэль.

Напомним, сотрудники полиции Тель-Авива арестовали в воскресенье, 29 декабря, трех подозреваемых в жестоком обращении с маленькими детьми: владелицу яслей и двух ее помощниц.

Жалоба на ненадлежащее обращение с малышами поступила в полицию в конце минувшей недели. После сбора улик было принято решение об аресте подозреваемых.

Сообщается, что речь идет о владелице детского сада, женщине в возрасте около 40 лет, и двух ее помощницах, которым около 60 и 30 лет соответственно.

Израиль
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