Нетаниягу и Байден обсуждают продвижение в переговорах о сделке с ХАМАСом
время публикации: 12 января 2025 г., 19:07 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 19:17
Глава правительства Биньямин Нетаниягу провел в воскресенье вечером телефонный разговор с уходящим со своего поста президентом США Джо Байденом.
Из канцелярии премьера сообщают, что стороны обсуждают продвижение непрямых переговоров с ХАМАСом о заключении соглашения по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газы.
Ссылки по теме