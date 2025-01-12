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Израиль

Нетаниягу и Байден обсуждают продвижение в переговорах о сделке с ХАМАСом

Биньямин Нетаниягу
Джо Байден
время публикации: 12 января 2025 г., 19:07 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 19:17
Нетаниягу и Байден обсуждают продвижение в переговорах о сделке с ХАМАСом
Miriam Alster/FLASH90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу провел в воскресенье вечером телефонный разговор с уходящим со своего поста президентом США Джо Байденом.

Из канцелярии премьера сообщают, что стороны обсуждают продвижение непрямых переговоров с ХАМАСом о заключении соглашения по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газы.

Израиль
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