Нетаниягу и Байден обсуждают продвижение в переговорах о сделке с ХАМАСом

Глава правительства Биньямин Нетаниягу провел в воскресенье вечером телефонный разговор с уходящим со своего поста президентом США Джо Байденом.

Из канцелярии премьера сообщают, что стороны обсуждают продвижение непрямых переговоров с ХАМАСом о заключении соглашения по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газы.