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Израиль

В больнице скончалась Тамар Эдри, тяжело раненая во время ракетного обстрела Нагарии

Война с "Хизбаллой"
время публикации: 12 января 2025 г., 19:14 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 19:16
В больнице скончалась Тамар Эдри, тяжело раненая во время ракетного обстрела Нагарии
фото предоставлено родными

В воскресенье, 12 января, в больнице скончалась Тамар Эдри, жительница Нагарии, два месяца назад получившая тяжелое ранение во время ракетного обстрела города.

Информацию о смерти женщины опубликовала мэрия Нагарии. В сообщении мэрии говорится, что ракета, запущенная "Хизбаллой", попала в дом Тамар Эдри, на улице Жаботинского, Тамар была тяжело ранена и в течение двух месяцев боролась за свою жизнь.

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