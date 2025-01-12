В больнице скончалась Тамар Эдри, тяжело раненая во время ракетного обстрела Нагарии

В воскресенье, 12 января, в больнице скончалась Тамар Эдри, жительница Нагарии, два месяца назад получившая тяжелое ранение во время ракетного обстрела города.

Информацию о смерти женщины опубликовала мэрия Нагарии. В сообщении мэрии говорится, что ракета, запущенная "Хизбаллой", попала в дом Тамар Эдри, на улице Жаботинского, Тамар была тяжело ранена и в течение двух месяцев боролась за свою жизнь.