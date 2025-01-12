Полиция попросила ордер на изъятие информации с телефонов главы канцелярии Нетаниягу

В распоряжение полиции поступили телефоны покойной руководительницы канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу Хани Блайвайс: аппараты передали полиции дети покойной. Как сообщает в воскресенье, 12 января, "Исраэль а-Йом", следователи полицейского подразделения ЛАХАВ-433 обратились в суд с просьбой позволить им провести обыск и изъятие информации с этих телефонов.

По информации издания, дети Хани Блайвайс передали полиции восемь телефонных аппаратов, и предполагается, что в скандальном журналистском расследовании Иланы Даян использовались материалы с одного из этих аппаратов. Поскольку на основании этого расследования было возбуждено уголовное дело о подозрениях в преследовании государственного свидетеля, в полиции просят ордер на получение информации с телефонов Блайвайс.

На прошлой неделе следователи ЛАХАВ-433 допросили дочь Хани Блайвайс, после допроса они получили ордер на обыск и вместе с дочерью Блайвайс отправились к ней домой. Во время обыска были изъяты восемь смартфонов, и теперь полиция просит разрешение на проникновение в их память, чтобы выяснить, какой из аппаратов предположительно использовался для организации преследования свидетельницы обвинения по делу 1000 Адас Кляйн.

Адвокат семейства Блайвайс Ярон Форер не стал комментировать сообщение об изъятии телефонов, отметив, что не имеет права подтвердить или опровергнуть изложенную информацию, поскольку следствие в самом разгаре.

Напомним, в программе Иланы Даян "Увда", которая вышла в эфир 19 декабря, утверждалось, что Сара Нетаниягу использовала сеть активистов "Ликуда" для оказания давления на противников своего мужа. Авторы программы отмечают, что основные силы семьи Нетаниягу были направлены на борьбу с теми, кто инициировал, поддерживал и вел расследование против премьер-министра, а также против свидетелей обвинения.

В программе утверждается, что Блайвайс по личному распоряжению Сары Нетаниягу посылала активистов на демонстрации против "врагов" мужа или устраивала их травлю в соцсетях при помощи ботов. Целями этих атак были Лиат Бен-Ари, обвинитель по делам Нетаниягу, Адас Кляйн, ключевой свидетель по "делу о подарках", Авихай Мандельблит, занимавший в тот период пост генпрокурора. "Увда" приводит цитаты из СМС-сообщений, отправленных Сарой Нетаниягу Хани Блайвайс, и в них она не скупится на оскорбления, называет "дрянью" Кляйн, "мерзавцем" Мандельблита.

Через неделю после эфира юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара распорядилась начать расследование по изложенным в программе фактам.