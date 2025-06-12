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Израиль

Три мечети в Рамле и Лоде оштрафованы за шум, мешающий горожанам

Полиция
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 12 июня 2025 г., 18:24 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 19:12
Три мечети в Рамле и Лоде оштрафованы за шум, мешающий горожанам
Yossi Aloni/FLASH90

После получения множества жалоб от жителей, проживающих рядом с тремя мечетями в Рамле и Лоде, полиция выписала мечетям штрафы за нарушение закона "О шумовом загрязнении".

Пресс-служба полиции отмечает, что операции проводились также в Кфар-Касем, Тире и Тайбе. Был проверен уровень шума, создаваемого муэдзинами в шести мечетях, было установлено, что в трех из них уровень шума превышает допустимый уровень.

Полиция заявляет, что операция по контролю за соблюдением установленных норм шума продолжится в других городах.

В декабре 2024 года глава МНБ Итамар Бен-Гвир отдал распоряжение конфисковать усилители звука и громкоговорители в мечетях, как в смешанных городах, так и в арабских населенных пунктах. Он также распорядился увеличить штрафы за нарушение закона о шуме.

В мае 2025 года министерство национальной безопасности сообщило о сокращении почти на 50% количества жалоб, подаваемых израильтянами на шум, создаваемый мечетями. По данным министерства, если за четыре первых месяца в 2024 году было зафиксировано 1400 случаев нарушений мечетями закона о шуме, то в 2025 году за тот же период зафиксировано 787 инцидентов.

В МНБ отмечают, что к репрессивным мерам полиция прибегает в тех случаях, когда не дает результата диалог с мусульманской общиной и ее лидерами.

Израиль
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