ЦАХАЛ сообщил о массированных ударах по объектам "Хизбаллы" в Ливане. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в последние часы израильская армия нанесла серию ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на территории Ливана. По данным военных, в ходе серии атак были обнаружены и уничтожены десятки пусковых установок, а также боевики "Хизбаллы", которые готовились к ракетным обстрелам территории Израиля.

В сообщении армии сказано, что в течение получаса были атакованы десять зданий в Дахии (на юге Бейрута), которые использовались как командные пункты "Хизбаллы". Среди них названы штабы разведки, штаб подразделения "Радуан" и другие объекты командной инфраструктуры.

Кроме того, ВВС Израиля за эти полчаса нанесли удары более чем по 20 целям на ливанской территории.