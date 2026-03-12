На иракско-сирийской границе атакованы объекты группировки "Катаиб Хизбалла"
время публикации: 12 марта 2026 г., 03:49 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 03:58
В ночь на 12 марта были нанесены авиаудары по объектам "Катаиб Хизбалла" в Аль-Каиме, на территории Ирака, около границы с Сирией.
Иракские источники сообщают о не менее трех убитых.
Кем была осуществлена атака, пока неясно. Цели могли быть атакованы как американскими, так и израильскими ВВС. Это могла быть и совместная операция.
