На иракско-сирийской границе атакованы объекты группировки "Катаиб Хизбалла"

В ночь на 12 марта были нанесены авиаудары по объектам "Катаиб Хизбалла" в Аль-Каиме, на территории Ирака, около границы с Сирией.

Иракские источники сообщают о не менее трех убитых.

Кем была осуществлена атака, пока неясно. Цели могли быть атакованы как американскими, так и израильскими ВВС. Это могла быть и совместная операция.