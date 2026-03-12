Около иракской Басры горят два нефтяных танкера

В порту Умм-Каср у побережья Басры (юго-восточный Ирак, около границы с Ираном), по сообщениям иракских и арабских СМИ, горят как минимум два иностранных танкера, перевозивших иракское топливо. Сообщается, что суда были атакованы в иракских территориальных водах у порта Басра, после чего на обоих вспыхнул сильный пожар.

Shafaq News передает, что после инцидента иракское судно эвакуировало 25 моряков с двух горящих танкеров. В публикации также говорится, что одно из пораженных нефтеналивных судов было под иностранным флагом.

На этом этапе неясно, кто именно нанес удар и есть ли погибшие.

После начала нынешней войны в регионе участились атаки на танкеры и другие суда, в том числе с применением морских беспилотников, конфликт затронул судоходство в Персидском заливе и вокруг Ормузского пролива.