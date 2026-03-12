x
12 марта 2026
|
последняя новость: 02:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 02:44
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Reuters: разведка США считает, что режим аятолл в Иране сохраняет устойчивость

Иран
Война с Ираном
время публикации: 12 марта 2026 г., 01:30 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 01:34
Reuters: разведка США считает, что режим аятолл в Иране сохраняет устойчивость
AP Photo/Vahid Salemi

Американская разведка считает, что руководство Исламской республики Иран в основном не пострадало, а сам режим аятолл не находится под угрозой скорого краха. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с разведывательными оценками.

По словам одного из собеседников агентства, "многочисленные" разведывательные сводки дают "последовательный анализ того, что режиму не грозит крах" и что он "сохраняет контроль над иранским обществом". Как отмечает Reuters, последний такой доклад был подготовлен несколько дней назад.

Агентство подчеркивает, что эти оценки указывают на сохраняющуюся сплоченность иранского руководства, несмотря на почти две недели американских и израильских ударов. На этом фоне, пишет Reuters, администрации Дональда Трампа будет сложнее найти приемлемый способ завершения войны, если жесткая линия власти в Тегеране сохранится.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook