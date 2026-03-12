Reuters: разведка США считает, что режим аятолл в Иране сохраняет устойчивость

Американская разведка считает, что руководство Исламской республики Иран в основном не пострадало, а сам режим аятолл не находится под угрозой скорого краха. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с разведывательными оценками.

По словам одного из собеседников агентства, "многочисленные" разведывательные сводки дают "последовательный анализ того, что режиму не грозит крах" и что он "сохраняет контроль над иранским обществом". Как отмечает Reuters, последний такой доклад был подготовлен несколько дней назад.

Агентство подчеркивает, что эти оценки указывают на сохраняющуюся сплоченность иранского руководства, несмотря на почти две недели американских и израильских ударов. На этом фоне, пишет Reuters, администрации Дональда Трампа будет сложнее найти приемлемый способ завершения войны, если жесткая линия власти в Тегеране сохранится.