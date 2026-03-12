x
12 марта 2026
Ближний Восток

Минздрав Ливана сообщил о восьми убитых в результате удара БПЛА ЦАХАЛа в Бейруте

Война с "Хизбаллой"
Ливан
время публикации: 12 марта 2026 г., 02:03 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 02:15
Минздрав Ливана сообщил о восьми убитых в результате удара БПЛА ЦАХАЛа в Бейруте
Соцсети

Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что в результате удара беспилотника ВВС ЦАХАЛа по цели в районе Рамлат аль-Байда в Бейруте были убиты не менее восьми человек.

Судя по распространенной в соцсетях видеозаписи, удар был нанесен по автомобилю, рядом с которым стояли другие машины.

ЦАХАЛ пока не комментирует данный конкретный удар. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в последние часы израильская армия нанесла серию ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на территории Ливана.

Ливанские СМИ сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Харет-Хрейк, на юге Бейрута.

Ливанские СМИ также сообщают, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал дом в Арамуне, в горах к югу от Бейрута.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
