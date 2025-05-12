Продлен арест двух подозреваемых в причастности к морской аварии в Эйлате
время публикации: 12 мая 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 16:19
Полиция продолжает расследовать обстоятельства аварии катера в Эйлате, в результате которой погиб 20-летний Ицхак Лейзерович из Тверии и девять человек получили травмы.
На сегодняшний день задержаны двое подозреваемых в причастности к инциденту. Срок содержания их под стражей продлен судом о 15 мая.
Имена подозреваемых не сообщаются. Им от 20 до 33 лет.
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