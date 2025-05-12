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Израиль

Продлен арест двух подозреваемых в причастности к морской аварии в Эйлате

Полиция
Расследование
Эйлат
время публикации: 12 мая 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 16:19
Продлен арест двух подозреваемых в причастности к морской аварии в Эйлате
David Cohen/Flash90

Полиция продолжает расследовать обстоятельства аварии катера в Эйлате, в результате которой погиб 20-летний Ицхак Лейзерович из Тверии и девять человек получили травмы.

На сегодняшний день задержаны двое подозреваемых в причастности к инциденту. Срок содержания их под стражей продлен судом о 15 мая.

Имена подозреваемых не сообщаются. Им от 20 до 33 лет.

Израиль
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