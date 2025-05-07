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Израиль

Полиция "арестовала" катер, в аварии на котором погиб пассажир и пострадали 10 человек

Эйлат
Полиция
время публикации: 07 мая 2025 г., 22:29 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 22:29
Полиция "арестовала" катер, в аварии на котором погиб пассажир и пострадали 10 человек
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция расследует обстоятельства аварии катера в Эйлате, которая привела к гибели одного человека и повлекла травмы еще 10 человек.

В рамках расследования задержан оператор катера. Про задержанного полиция сообщает, что ему примерно 20 лет, он является жителем Эйлата. Полиция намерена просить суд о продлении срока его задержания.

Кроме того, в интересах следствия полиция "арестовала" катер.

Израиль
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