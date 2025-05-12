x
12 мая 2025
|
последняя новость: 14:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 мая 2025
|
12 мая 2025
|
последняя новость: 14:20
12 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Представитель США: "Освобождение Идана Александра – первый шаг к мирному соглашению"

Заложники
Дональд Трамп
время публикации: 12 мая 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 14:25
Представитель США: "Освобождение Идана Александра – первый шаг к мирному соглашению"
Chaim Goldberg/Flash90

Телеканал CNN цитирует официальный американский источник, по чьим словам, после освобождения Идана Александра будут начаты переговоры с целью достичь мирного соглашения. Он назвал освобождение заложника "жестом доброй воли с начала и до конца".

Специальный советник президента Дональда Трампа по заложникам Адам Белер заявил, что Трамп, государственный секретарь Марко Рубио и посланник президента Стивен Виткофф сосредоточили все внимание на освобождении Идана.

"Президент Трамп по-прежнему привержен цели освобождения всех заложников и возвращения останков американцев. И израильтяне, и американцы должны видеть в этом первый важный шаг", – сказал он. Отметим, что ХАМАС не требовал обменять Александра на палестинских заключенных.

У близких заложников новость вызвала смешанные чувства. Дани Миран, чей сын Омри удерживается в Газе уже почти 600 дней, посетовал, что у остальных заложников нет американского гражданства. "Если бы только Биньямин Нетаниягу проявил такое упорство, как Дональд Трамп", – сказал он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025

Виткофф прибыл в Израиль, ожидается освобождение заложника Идана Александра
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025

ХАМАС требует прекращения всех боевых действий на время передачи заложника
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025

Стивен Виткофф может привезти Идана Александра в Катар, если позволит состояние заложника