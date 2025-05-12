Машины Красного Креста направляются к месту встречи с ХАМАСом
время публикации: 12 мая 2025 г., 18:01 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 18:01
Источники в службах безопасности сообщают, что автомобили Красного Креста направляются к точке встречи с представителями ХАМАСа на юге сектора Газы.
Координатор по вопросам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хир вместе с посланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Виткоффом на вертолете ВВС ЦАХАЛа направляются в первичный пункт встречи возле кибуца Реим.
Семья Идана Александра подтвердила, что если его состояние здоровья позволит, освобожденный солдат вылетит в Катар вместе со Стивеном Виткоффом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 мая 2025