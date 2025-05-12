Машины Красного Креста направляются к месту встречи с ХАМАСом

Источники в службах безопасности сообщают, что автомобили Красного Креста направляются к точке встречи с представителями ХАМАСа на юге сектора Газы.

Координатор по вопросам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хир вместе с посланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Виткоффом на вертолете ВВС ЦАХАЛа направляются в первичный пункт встречи возле кибуца Реим.

Семья Идана Александра подтвердила, что если его состояние здоровья позволит, освобожденный солдат вылетит в Катар вместе со Стивеном Виткоффом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.