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Израиль

Машины Красного Креста направляются к месту встречи с ХАМАСом

Заложники
время публикации: 12 мая 2025 г., 18:01 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 18:01
Машины Красного Креста направляются к месту встречи с ХАМАСом
AP Photo/Oded Balilty

Источники в службах безопасности сообщают, что автомобили Красного Креста направляются к точке встречи с представителями ХАМАСа на юге сектора Газы.

Координатор по вопросам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хир вместе с посланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Виткоффом на вертолете ВВС ЦАХАЛа направляются в первичный пункт встречи возле кибуца Реим.

Семья Идана Александра подтвердила, что если его состояние здоровья позволит, освобожденный солдат вылетит в Катар вместе со Стивеном Виткоффом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.

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