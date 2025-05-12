Тяжелый предмет упал на маленького ребенка в Иерусалиме, он в тяжелом состоянии
время публикации: 12 мая 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 19:43
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о несчастном случае с маленьким ребенком в столице: на малыша в возрасте двух с половиной лет упал тяжелый предмет, в результате чего мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Ребенок был доставлен в клинику в Иерусалиме, куда вызвали машину скорой помощи. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь, подключили его к аппарату искусственного дыхания и ввели в медикаментозный сон, после чего повезли в больницу "Шаарей Цедек".
Сообщается, что состояние ребенка тяжелое.
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