Тяжелый предмет упал на маленького ребенка в Иерусалиме, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о несчастном случае с маленьким ребенком в столице: на малыша в возрасте двух с половиной лет упал тяжелый предмет, в результате чего мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Ребенок был доставлен в клинику в Иерусалиме, куда вызвали машину скорой помощи. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь, подключили его к аппарату искусственного дыхания и ввели в медикаментозный сон, после чего повезли в больницу "Шаарей Цедек".

Сообщается, что состояние ребенка тяжелое.