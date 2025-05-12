Идану Александру потребовалась помощь, чтобы сесть в машину Красного Креста
время публикации: 12 мая 2025 г., 19:30 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 19:34
Катарский телеканал "Аль-Джазира" показал первые кадры с Иданом Александром после освобождения. Он стоит рядом с представительницей Красного Креста и несколькими вооруженными террористами ХАМАСа.
По некоторым данным, Идану Александру потребовалась помощь сотрудников Красного Креста, чтобы сесть в автомобиль, однако на показанных первых снимках он стоит на собственных ногах.
Первичное медицинское обследование освобожденный заложник получит в ближайшее время в первичном пункте встречи, где его ожидают врачи и его мама.
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